Hit parade, Irama resta al vertice

ROMA, 6 LUG - Quinta settimana al top per Irama, il giovane cantautore che ha vinto l'edizione 2018 del talent di Canale 5 Amici e che, con il suo album Plume, continua la corsa in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Prima new entry della settimana, in seconda posizione, è Potere, il quarto album in studio del rapper napoletano Luchè. Perde una posizione ma resta sul podio un altro concorrente di Amici, Biondo con Dejavu. Ancora rap in quarta posizione con Scorpion di Drake, altra new entry della settimana. Quinti i Guns'n Roses con la ristampa del loro album di debutto Appetite for destruction. Entrano direttamente in sesta posizione Florence+The Machine con High as hope. Chiudono la top ten, Capo Plaza, Carmen, Einar e Riki. Invariata la classifica dei singoli, con Amore e capoeira al vertice, mentre tra i vinili s'impone la ristampa di Appetite for destruction.