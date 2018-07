Team Pausini vince X Factor Spagna

ROMA, 6 LUG - Laura Pausini incassa la vittoria del 5 luglio a X Factor Spagna con Pol Granch e si prepara alla doppia serata evento al Circo Massimo, il 21 (biglietti esauriti) e il 22 luglio (ultimi biglietti rimasti). A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani a cui si continuano ad aggiungere, vista la grande richiesta, nuovi appuntamenti al calendario e a seguire nel resto dei paesi europei. "Il Team di Laura - ha scritto l'artista in un post pubblicato sui suoi profili social - ha vinto X Factor Spagna con Pol Granch!! Grazie a tutti quelli che lo hanno votato! Pol ha vinto un contratto per registrare un disco con Sony Music Spagna e aprirà i concerti del Fatti Sentire World Tour a Barcellona (17 ottobre con Samuel), Madrid (18 ottobre con Samuel) e Parigi (20 ottobre con Poupi)".