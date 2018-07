Milano celebra Leonardo a 500 anni morte

MILANO, 05 LUG - A 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, Milano - città in cui il genio ha vissuto il periodo più fecondo e creativo - si prepara a celebrarlo con un palinsesto di iniziative e mostre lungo 9 mesi, da maggio 2019 a gennaio 2020. Gli eventi sono stati presentati al Castello Sforzesco. Cuore delle manifestazioni sparse in città sarà proprio il Castello, da cui prenderanno il via le celebrazioni il 2 maggio 2019 e che per l'occasione riaprirà la Sala delle Asse svelando al pubblico il 'Monocromo' leonardesco dopo l'ultima fase di restauri. Sempre tra le mura del Castello Sforzesco saranno allestite altre due mostre: il percorso multimediale 'Milano di Leonardo' nella Sala delle Armi - che ricostruirà virtualmente la Milano al tempo vinciano - e la mostra 'Leonardo e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza' con una selezione di disegni originali dell'artista e dei leonardeschi, che rivela le relazioni iconografiche e stilistiche tra Da Vinci, i maestri d'Oltralpe e quelli di ambito toscano.