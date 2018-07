Morto figlio Tina Turner, forse suicida

WASHINGTON, 4 LUG - Craig Turner, il figlio maggiore di Tina Turner, e' morto in quello che viene considerato un apparente suicidio. Aveva 59 anni. Un medico legale di Los Angeles ha confermato alla rivista Variety che Craig Turner e' stato trovato senza vita nella sua casa di Studio City, in California, e il decesso sarebbe stato provocato da auto inflitti colpi di arma da fuoco. Craig era il primo figlio di Tina Turner, nato quando l'artista - allora Anna Mae Bullock - aveva 18 anni, dall'unione di questa con Raymond Hill, sassofonista dei Kings of Rhythm. Craig lavorava come agente immobiliare, in particolare a Beverly Hills.