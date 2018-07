In Italia Prince Royce, principe bachata

MILANO, 04 LUG - Il principe della bachata è arrivato in Italia: stasera Prince Royce porterà un sound sensuale e ballabile ad Assago per il suo debutto al Milano Latin Festival. Non è la prima sortita italiana per l'artista statunitense di origini dominicane, al secolo Geoffrey Royce Rojas, che per girare il video della sua hit 'La Carretera' aveva scelto le strade medievali di Pavia. Nell'ultimo album 'Five', che presenterà dal vivo, il cantante si è dedicato alle contaminazioni: "Amo la bachata ma mi piace sperimentare con tutta la musica latina: l'ultimo disco è così. Non credo che il successo di un genere minacci gli altri: salsa, merengue, bachata, reggaeton e urban possono vivere insieme, la musica è emozioni. Ora la gente ha un certo mood e magari va di più il reggaeton, ma questo non è un male: l'anno prossimo potrà essere la volta della salsa". Prince Royce sarà a Roma il 6 luglio al Fiesta e il 7 luglio al Dolcevita di Pontecagnano (Salerno).