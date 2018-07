Giordano, la Xylella e i miei ragazzi

PARIGI, 3 LUG - La diffusione della Xylella, il taglio degli ulivi, sono alcuni dei temi attorno ai quali ruota l'ultimo romanzo dello scrittore Paolo Giordano, "Divorare il cielo" (Einaudi). Il caso Xylella fa esplodere la rabbia dei giovani protagonisti della storia di Giordano, che ruota attorno a una "masseria" in Puglia. Coltivare la terra è la loro vita, proteggere gli alberi diventa la loro missione di ambientalisti. Il taglio degli ulivi contro l'infestazione di Xylella è uno dei detonatori della rivolta dei ragazzi protagonisti del libro. Perché per Danco, Bern e gli altri diventa così importante? "Bern e gli altri - spiega Giordano all'ANSA - sono legati visceralmente alla terra in cui crescono. E' quasi inevitabile che il loro surplus di slancio idealistico, che possiedono per età e per storia personale, vada a declinarsi nella difesa del proprio territorio. E' così per molti giovani: in mancanza di battaglie collettive ci si concentra sul difendere ciò che ci appartiene più da vicino".