Favino, da D'Artagnan e Buscetta

RICCIONE, 3 LUG - Un D'Artagnan "bambinone" in 'Moschettieri del re', poi un inquieto Tommaso Buscetta per Marco Bellocchio nel 'Traditore' e, molto probabilmente, un Bettino Craxi per Gianni Amelio in 'Hammamet'. Non si può dire che Pierfrancesco Favino stia con le mani in mano se si considera poi che potrebbe tornare anche a Sanremo al fianco di Claudio Baglioni: "Lo sento tutti i giorni - dice -, siamo amici. Non metto limite alla provvidenza". Intanto i 'Moschettieri del re' di Giovanni Veronesi, punta di diamante del listino Vision presentato a Ciné Giornate di cinema di Riccione da Nicola Maccanico e atteso in sala il 27 dicembre. "È una favola d'avventura in cui interpreto un bambinone, un Miles Gloriosus, con tratti infantili - spiega Favino - , ma pieno di naturale talento. È un uomo che ragiona per bisogni, sfruttando le sue grandi capacità di spadaccino e cavaliere. 'I tre moschettieri' fanno parte dell'immaginario di ognuno di noi. Certo ci abbiamo scherzato un po', ma sempre con grande rispetto".