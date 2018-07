Cinema: Carlo Vanzina Legend Award a Ischia Global Festival

NAPOLI, 3 LUG - A Carlo Vanzina è stato assegnato il 'Legend Award ' dell'Ischia Global Film & Music festival: l'isola verde ospiterà una rassegna dei suoi successi con proiezioni gratuite nelle piazze di Casamicciola e Lacco Ameno dal 15 al 22 luglio. ''Il nome di Carlo Vanzina, un maestro della commedia che in oltre 40 anni, con più di settanta tra film e serie, ha raccontato i cambiamenti della nostra società, entra nella 'Hall of Fame' del festival - annuncia il fondatore e produttore di Ischia Global, Pascal Vicedomini - accanto a quello di registi internazionali e premi Oscar tra i quali Alan Parker, John Landis, Terry Gilliam, Nancy Meyers, Stephen Frears, Michael Radford e italiani come Ettore Scola, i fratelli Taviani e Lina Wertmuller. Un tributo deciso all'unanimità dal nostro board nel quale siedono Marina Cicogna, Enrico Lucherini, Dante Ferretti, Francesca lo Schiavo, Franco Nero, Tony Renis. In particolar modo ci fa piacere ricordare che dieci anni fa, nel 2008, usciva nelle sale il film 'Un'estate al mare' con un episodio girato da Carlo Vanzina a Ischia, nei luoghi del Global festival. Il protagonista Ezio Greggio sarà con noi quest'anno, premiato come Italiano nel mondo''. (ANSA).