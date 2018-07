In sala nel 2019 La paranza dei bambini

RICCIONE, 3 LUG - Nel listino aggiornato Vision le prime, convincenti immagini de 'La paranza dei bambini', prodotto dalla Palomar di Carlo Degli Esposti con Vision Distribution e diretto da Claudio Giovannesi, tratto dal libro omonimo di Roberto Saviano edito da Feltrinelli. Il film, nelle sale nel 2019, è stato preceduto da una testimonianza video di Saviano che racconta come ormai molta parte della delinquenza nella camorra sia in mano a ragazzi giovanissimi, ragazzini che commettono crimini e poi vanno a dormire a casa con i genitori. Il ceo di Vision Nicola Maccanico ha sottolineato: "Con la line up che abbiamo presentato oggi, confermiamo l'evoluzione e lo sviluppo di Vision in territori sempre innovativi. Stiamo costruendo film più grandi, trattando generi diversi, ma sempre con un unico comune denominatore: il pubblico".