Argentero tra scambi di coppia e ladri

RICCIONE, 3 LUG - Luca Argentero sembra davvero entusiasta del suo ultimo film, 'Cosa fai a Capodanno?', presentato al Ciné di Riccione e presente nel listino Vision. "Non è un film qualunque", dice più volte dell'esordio alla regia dello sceneggiatore Filippo Bologna, vincitore del David di Donatello per Perfetti sconosciuti. Ancora una commedia corale, come 'Perfetti sconosciuti', ma ambientata questa volta in uno chalet di montagna dove quattro coppie si incontrano per festeggiare il capodanno in un multiplo scambio di coppie. Ma Argentero e Ilenia Pastorelli piombano nella casa di montagna solo per caso e in qualità di ladri e tutto, alla fine, prende un'altra direzione. Nel cast anche Vittoria Puccini, Alessandro Haber, Riccardo Scamarcio e Valentina Lodovini. "Si sente spesso di parlare di black comedy - dice l'attore a Riccione - e questo è un tentativo riuscito in questo senso. È che può ricordare quelli dei Coen e Fargo".