Il pubblico recita L'Infinito con Lavia

RECANATI (MACERATA), 3 LUG - L'Infinito di Giacomo Leopardi recitato in coro dagli spettatori. Come una canzone di Jovanotti, di Vasco Rossi o di qualche altra star del pop in uno stadio. E' successo a Recanati, nel corso di una serata in piazza con protagonista Gabriele Lavia. Un appuntamento organizzato dal Comune per celebrare il compleanno del poeta. "Lavia dice Leopardi" il titolo del recital. Quando l'attore ha cominciato a recitare l'Infinito, il pubblico si è 'inserito' nelle pause. Proponendo a gran voce alcuni passaggi della poesia. "Questa non l'avevano mai fatta. Bravissimi..." il commento di Lavia dal palco. (ANSA).