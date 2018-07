Ingresso Duomo anche con App 'cinese'

MILANO, 3 LUG - L'ingresso al Duomo di Milano adesso si potrà pagare dal telefonino con l'app Alipay, una piattaforma di pagamento che in Cina è accettata da oltre 40 milioni di negozi. Si tratta di un modo per facilitare i turisti cinesi. "La collaborazione con Alipay - ha spiegato il presidente della Fabbrica Fedele Confalonieri - conferma quella strategia dell'accoglienza nei confronti degli oltre due milioni di turisti all'anno cui la Veneranda Fabbrica sta quotidianamente lavorando, per rendere sempre più aperto ed accessibile il Monumento". L'app Alipay potrà essere usata attraverso i pos di Banca Intesa alle casse della biglietteria e consentirà di avere anche offerte e servizi dedicati. Stefano Favale, il responsabile della Direzione Global Transaction Banking, ha sottolineato l'impegno dell'istituto per "supportare proattivamente" quella che ha definito "una bella iniziativa".