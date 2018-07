Zeichen, esce l'inedito 'Diario 1999'

ROMA, 3 LUG - Scritti inediti di Valentino Zeichen, raccolti in 'Diario 1999' (euro 18.50), arrivano in libreria il 5 luglio per Fazi editore. Sono annotazioni, anche sulle tarme che si mangiano i suoi vestiti, pensieri, poesie, appunti, piccole recensioni di film tra cui 'Casanova' di Fellini. E poi resoconti di serate mondane, cene e incontri ai quali il poeta, morto il 5 luglio 2016, partecipò con regolarità insieme a una cerchia d'amici d'eccezione. Il libro fa parte di una serie di diari, mai pubblicati finora, che il poeta scrisse con costanza dal 1991 al 2009, con cui la Fazi editore avvia la pubblicazione di un'opera di grande valore umano e culturale che sarà presentata il 4 luglio alla Casa del Poeta, al Borghetto Flaminio, dove visse Zeichen. Interverrà il vicesindaco di Roma Luca Bergamo e ci saranno la figlia del poeta, Marta Zeichen, che gestisce lo spazio, l'editore e amico Elido Fazi e letture da parte di amici di Valentino tra i quali Claudio Damiani, Gabriella Sica, Paolo Conti e Raffaele Manica.