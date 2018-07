Percorso emozionale in Area megalitica

AOSTA, 3 LUG - Visite guidate con sottofondo musicale per un percorso emozionale alla scoperta dell'Area megalitica di Aosta. L'iniziativa si terrà sabato 7 luglio. Luca Casella, cantante, pianista pop, compositore e musicoterapeuta, accompagnerà con i propri suoni i visitatori. Si tratta, spiega l'assessore alla cultura, Paolo Sammaritani, di una "sperimentazione con cui si vuole arricchire il tragitto museale e culturale dell'Area megalitica, unico nel suo genere, in un momento divulgativo emozionale, rendendo così il sito archeologico fruibile anche ai non vedenti, attraverso l'improvvisazione e la comunicazione musicale, per cogliere l'essenza del sito anche attraverso l'udito, utilizzato come senso complementare alla vista". L'intrattenimento musicale è previsto a partire dalle 17.30 alle 18.45.