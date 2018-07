Superquark Musica, 'doppio' Piero Angela

ROMA, 3 LUG - Torna il 4 luglio alle 21.25 su Raiu1 Superquark, con un nuovo ciclo da nove puntate, e Piero Angela raddoppia con Superquark Musica, in onda sempre dal 4 alle 23.50 per cinque settimane. Il nuovo programma metterà al centro la musica, vista attraverso gli strumenti e le loro potenzialità: pianoforte e dintorni; archi; ottoni; ance e strumenti a corda. Angela sarà nel suo studio con due storici della musica: il maestro Giovanni Bietti per la musica classica e il giornalista Adriano Mazzoletti, grande esperto e storico del jazz. Con loro spiegherà come sono fatti, come funzionano e che storia hanno questi strumenti. Le puntate saranno anche l'occasione per mostrare al pubblico i più emozionanti incontri realizzati da Piero Angela nel corso di Superquark con i grandi solisti italiani di musica classica e jazz. Sarà un'antologia di ritratti, collocata all'interno di un contenitore nuovo, arricchito anche da filmati di grandi interpreti, tratti da films e da registrazioni dal vivo.