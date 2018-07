Cimeli Morandi a Museo Festival Sanremo

GENOVA, 3 LUG - Gianni Morandi, che nel 1972 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, ha voluto donare alcuni cimeli al Museo del Festival di Sanremo che si trova all'interno del Casinò. Oggi ha voluto essere presente nel donando il calco della sua mano e alcuni cimeli storici tra i quali un suo disco d'oro, una sua chitarra che ha autografato, uno spartito musicale e alcuni vinili storici e preziosissimi come il 45 giri del 1962 'Andavo a cento all'ora'. All'interno del museo del festival, museo curato da Marco Canova, ci sono i cimeli di più di quaranta artisti che si sono esibiti sul palco del Festival di Sanremo. Hanno donato l'impronta della loro mano molti cantanti come Renzo Arbore, Fausto leali, Bobby Solo, Tony Dallara, Toto Cutugno, Don Backy, Nicola di Bari, Ivana Spagna, Toto Cutugno, Memo Remigi, Red Canzian, Iva Zanicchi, Marcella Bella, Mal, Alice, Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio, Francesca Alotta, Aleandro Baldi, Povia, I Jalisse e tanti altri.