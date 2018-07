Arti Vive Festival con John Cale e Motta

MODENA, 2 LUG - John Cale, Motta, Dente e Guido Catalano, Gazebo Penguins: sono tra i protagonisti di Arti Vive Festival, in programma dal 4 all'8 luglio a Soliera (Modena) tra musica indipendente, teatro di innovazione e performance. La rassegna, la cui prima edizione è del 2007, coinvolge le piazze della cittadina, Castello Campori e Nuovo cinema teatro Italia. Spettacoli e concerti sono gratuiti, ad eccezione di John Cale, cofondatore dei Velvet Underground nel '67 con Lou Reed (sabato 7); Francesco Motta, uno degli autori contemporanei più lucidi e ispirati di musica italiana, di cui è uscito da pochi mesi il nuovo album 'Vivere o morire' (domenica 8); i Teatri Mobili, un bus e un camion allestiti a teatri, che ospitano al loro interno spettacoli unici e senza parole per un massimo di 35 spettatori alla volta (tutti i giorni dal 5 all'8). Giovedì 5 in scena Dente, cantautore dal linguaggio raffinato, e Guido Catalano, poeta e scrittore che pubblica per Rizzoli, in 'Contemporaneamente insieme anche d'estate'.