Noseda alla Zurich Opera House dal 2021

WASHINGTON, 2 LUG - Gianandrea Noseda, attuale direttore musicale della National Symphony Orchestra (Nso) di Washington, sarà il nuovo direttore musicale generale della Zurich Opera House dalla stagione 2021/2022, sostituendo un altro maestro italiano, Fabio Luisi, che ha concordato di lasciare con un anno di anticipo. Lo ha nominato Andreas Homoki, sovrintendente e direttore artistico del teatro d'opera di Zurigo. "Per me la Oper-Haus Zurich è uno dei più grandi teatri del mondo, i suoi artisti formano uno dei teatri d'elite a livello internazionale, essere nominato come prossimo direttore musicale è un grande onore", ha detto Noseda all'ANSA. Il maestro, che nel 2017 aveva riscosso unanime successo dirigendo la Philarmonica di Zurigo nella nuova produzione dell'Angelo di fuoco di Prokofiev e nel Machbeth di Verdi, collaborerà con Homoki dalla primavera del 2022 ad una nuova produzione della tetralogia dell'Anello del Nibelungo di Wagner, che ha sempre caratterizzato l'attività del teatro sin dalla sua apertura.