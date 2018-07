Skyscraper in anteprima ad Ischia

NAPOLI, 2 LUG - 'Skyscraper', blockbuster annunciato dell'estate mondiale della Universal, interpretato da Dwayne Johnson, sarà presentato in anteprima italiana il 16 luglio all'Ischia Global Film & Music festival. Protagonista della storia è Will Ford, un ex agente dell'FBI e veterano di guerra addetto alla sicurezza dei grattacieli. Al lavoro in Cina il personaggio interpretato dall'attore icona Dwayne Johnson, si ritroverà nel grattacielo più alto e sicuro del mondo improvvisamente in fiamme: Will dovrà trovare il colpevole e liberare la sua famiglia intrappolata tra le fiamme del palazzo. Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, l'action-thriller considerato un omaggio a Die Hard - Trappola di cristallo a trent'anni di distanza, è prodotto da Beau Flynn, Johnson, Thurber e Hiram Garcia. Il film arriverà nelle sale americane il 13 luglio. Tra le altre anteprime previste alla kermesse di Ischia, 'Soldado' di Stefano Sollima; 'Bent - Polizia Criminale'.