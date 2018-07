Malkovich in The New Pope di Sorrentino

ROMA, 2 LUG - John Malkovich, due volte candidato all'Oscar©, si unisce al cast di The New Pope, la serie creata e diretta dal premio Oscar© Paolo Sorrentino. Malkovich e Jude Law, due volte candidato all'Oscar, saranno i protagonisti della serie, le cui riprese partiranno a novembre in Italia. La sceneggiatura di The New Pope è scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises. La nuova serie sul Vaticano di Sorrentino arriva dopo il successo di The Young Pope, andata in onda su Sky nell'ottobre 2016, su Hbo nel gennaio 2017 e, in totale, in 150 Paesi. Jude Law, per la sua interpretazione, è stato nominato ai Golden Globe nella categoria Miglior attore in una miniserie o film per la televisione. The New Pope è una serie originale Sky-Hbo prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e coprodotta da Mediapro. Il distributore internazionale è FremantleMedia International.