Jazzfestival A.Adige ai piedi del Putia

BOLZANO, 2 LUG - Il Jazzfestival Alto Adige si è spostato in montagna. Nelle Dolomiti di Passo Erbe ai piedi del Sasso Putia sono stati eseguiti tre concerti con diverse formazioni dei membri dell'Euregio Collective. Oltre a musicisti dell'Euregio vi hanno preso parte musicisti austriaci e svizzeri che hanno eseguito tre concerti presso tre diverse baite (Munt de Fornella, Ütia de Göma e Ütia de Börz). Il pubblico, accorso numeroso anche grazie ad un servizio shuttle da Bolzano, aveva la possibilità di spostarsi da una baita all'altra a piedi. Inoltre, la camminata jazz era accompagnata da un menù gastronomico "Jazz&Food Tour": nella prima baita è stato servito un antipasto, nella seconda il piatto principale e nella terza il dolce. Non c'era bisogno di affrettarsi, però, perché il programma dei concerti era stato concepito in modo tale da permettere al pubblico di spostarsi da un luogo all'altro con calma, per godersi la musica, la gastronomia e i panorami mozzafiato.