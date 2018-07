Libri Corsari, avventure da 8 anni in su

MILANO, 2 LUG - A tu per tu con la grande storia, attraverso racconti avvincenti e avventurosi rigorosamente vietati agli adulti: si tratta di Libri Corsari, la nuova collana di romanzi per ragazzi proposta da Solferino a cura di Pierdomenico Baccalario. I romanzi, scritti da importanti firme italiane, sono appositamente pensati per un pubblico dagli 8 anni in su: l'obiettivo è permettere ai lettori di viaggiare con la fantasia tra le epoche, dal Medioevo a oggi, e nei continenti, grazie a libri che affrontano grandi temi e delineano personaggi emblematici. Tutte le pubblicazioni della collana sono arricchite da illustrazioni di copertina, elementi grafici lineari e iconici, brevi profili dei personaggi storici citati e presentano anche mappe e tavole cronologiche. Dal 28 giugno in libreria i primi tre titoli: Arrivano i fratelli Hood di Guido Sgardoli, Polvere Nera di Miriam Dubini e Il terribile testamento di Jeremy Hopperton di Davide Morosinotto, ognuno al costo di 10 euro