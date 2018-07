Traviata a Caracalla omaggia Dolce Vita

ROMA, 2 LUG - Dalle atmosfere parigine alle suggestioni fastose e tragiche della Dolce Vita felliniana: è questo il viaggio che Violetta, celeberrima eroina de La Traviata, farà per il pubblico di Caracalla, dove dal 3 al 20 luglio andrà in scena il nuovo allestimento dell'opera verdiana firmato dal regista Lorenzo Mariani e diretto dal Maestro Yves Abel. Lo spettacolo, che aprirà la stagione operistica estiva dell'Opera di Roma, è un titolo perfetto non solo per meravigliare una platea di 4500 posti, occupati in larga parte da turisti, ma anche per garantire il successo ottenuto negli ultimi anni. Dal 2013 a oggi infatti Caracalla "ha più che triplicato i suoi incassi", spiega il sovrintendente Carlo Fuortes, "passando da 1,5 milioni di euro agli oltre 5 milioni con i quali speriamo di chiudere questa stagione". La Traviata di Mariani non mancherà di sorprendere gli spettatori: merito delle analogie con la Dolce Vita, che il regista trova nel "mondo fastoso ma senza speranza" rappresentato nel film da Fellini.