Fabbrica delle arti, 35 opere in mostra

BARI, 2 LUG - Trentacinque opere di altrettanti artisti del panorama nazionale, tre mesi di esposizioni ed eventi, un progetto itinerante che parte dalla Puglia e arriverà fin nel Stati Uniti e in Cina. È "La fabbrica delle arti", la mostra inaugurata il 1 luglio nell'ottocentesco Palazzo Nico di Gioia del Colle, in provincia di Bari. L'iniziativa nasce dall'incontro tra il progetto Nartist, start up che punta a coniugare arte e impresa, e ItrArti (Autonomia delle arti) ed è stato ispirato alla Fabbrica dell'arte dell'Accademia di Belle arti di Bari, partner del progetto. Tra le 35 opere in mostra ci sono 27 tele, 2 pannelli fotografici, 4 sculture e 2 performance teatrali della Scuola di teatro Mudi di Antonio Minelli e dell'Associazione Formediterre teatro. Spazio quindi all'applicazione di piccole opere d'arte nei polsini di camicie, su t-shirt, borse e così via, su qualsiasi oggetto di design e arredo come ante e frontali di mobili, braccioli e scocche di divani e letti imbottiti.