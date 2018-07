Nuovo Museo d'Arte moderna a San Marino

SAN MARINO, 2 LUG - Inaugura sabato 7 luglio il nuovo Museo d'arte moderna e contemporanea di San Marino: la Galleria nazionale avrà sede stabile nelle Logge dei Volontari, edificio realizzato alla fine degli anni Trenta e ristrutturato per l'occasione. E' un progetto degli Istituti Culturali promosso dalla Segreteria di Stato del Titano in collaborazione con il MA*GA di Gallarate (Varese). L'allestimento raccoglie una selezione di opere, tutte appartenenti alla Collezione d'arte contemporanea dello Stato, composta da oltre mille esemplari, di alcuni fra i nomi più conosciuti della storia italiana del Novecento, da Guttuso a Vedova, da Chia a Cucchi, da Mari a Ontani. Accanto a loro, importanti autori della scena artistica sammarinese: Busignani Reffi, Gasperoni, Giovagnoli e Taddei. Il percorso, suddiviso in quattro aree, corrisponde ad altrettanti nuclei storico-tematici. L'evento si tiene in occasione del decimo anniversario dell'iscrizione di San Marino nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità Unesco.