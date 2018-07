Radionorba Battiti Live, cast di Lecce

BARI, 2 LUG - Dopo Ostuni, lo staff di Radionorba resta in Salento per la seconda tappa del Battiti Live 2018, che domenica prossima, 8 luglio, è in programma a Lecce, appuntamento quasi fisso nelle sedici edizioni del tour. Questa volta, però, con una grande novità: per la prima volta, infatti, il grande palco della radio del sud sarà allestito in piazza Libertini, un altro fantastico scorcio della città barocca, all'ombra del Castello Carlo V. Lo spettacolo, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, comincerà alle 21. Sul palco grandissimi nomi della musica italiana, giovani talenti amatissimi dal pubblico e un grandissimo ospite internazionale. Sul palco Mihail, Ghali, Luca Carboni, Loredana Bertè, Takagi e Ketra, Dolcenera, Mario Biondi, Giusy Ferreri, Boomdabash, Gabry Ponte e tanti altri.