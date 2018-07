Incassi in calo, Jurassic World in vetta

ROMA, 2 LUG - Ancora un week end in vetta al botteghino italiano per i dinosauri di Jurassic World - Il regno distrutto mentre gli incassi complessivi sono ancora in discesa: 1 milione 954 mila euro in calo del 47,36% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e del 30% rispetto alla scorsa settimana. Il quarto capitolo della serie cinematografica di Jurassic Park con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Jeff Goldblum, nonostante il calo del 51%, guadagna 460 mila euro per un totale di 9 milioni 307 mila in 4 settimane. Al secondo posto tiene l'horror americano Obbligo o verità di Jeff Wadlow che mette via altri 376 mila euro (1 milione 555 mila in 15 giorni). Seguono una serie di "debuttanti": al terzo posto Papillon che incassa 256 mila nel fine settimana e 298 mila in 5 giorni. Quarto Il Sacrificio del Cervo Sacro di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell e Nicole Kidman con 174 mila euro, quinto Hurricane - Allerta uragano con 131 mila (154 mila in 5 giorni). Nono Tully di Jason Reitman con Charlize Theron.