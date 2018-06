Premio Hack ad Ainis e Cha Chung Tin

PERUGIA, 30 GIU - Michele Ainis, il Nobel Samuel Chao Chung Tin, Giusy Versace e il pittore Roberto Ferri tra i protagonisti del Premio Margherita Hack che si assegna domenica a Spoleto. La manifestazione si inserisce nel programma di Spoleto Arte e come ha spiegato il presidente Salvo Nugnes ''vogliamo mantenere sempre viva la memoria di Margherita, una persona schietta e vera, che non è mai scesa a compromessi guadagnandosi stima e il rispetto di tutti''. Il comitato presieduto da Antonino Zichichi e Francesco Alberoni consegnerà il premio a coloro che nel corso del 2018 si sono distinte per meriti nei diversi settori. Tra di loro anche Edoardo Stoppa, inviato di 'Striscia la Notizia', e Carolyn Smith. La cerimonia si svolgerà alle ore 11 a Palazzo Leti in coincidenza con la mostra che inaugura l'esposizione internazionale curata da Vittorio Sgarbi, che ospita quadri di decine di pittori e con i contributi del figlio di Dalì, Josè. Nel contesto della mostra anche una esposizione di Mario Schifano.