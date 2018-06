Graham Nashe apre Lunaria a Recanati

RECANATI (MACERATA), 30 GIU - Graham Nash, il leggendario cantautore statunitense sarà l'ospite internazionale che aprirà il 1 luglio a Recanati, in piazza Giacomo Leopardi, l'edizione 2018 di Lunaria (1-23 luglio) rassegna estiva ideata e curata da Musicultura, dal 1996 in collaborazione con il Comune. Autentica leggenda della musica americana Graham Nash sarà accompagnato da Shane Fontayne alla chitarra e da Todd Caldwell alle tastiere per una serata dedicata al rock e al folk che ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio cantautorale, frutto del lavoro negli anni con le diverse formazioni tra le quali 'The Hollies', 'Crosby, Stills & Nash and Young' e nuove produzioni. E' del 2016 l'uscita del suo sesto album da solista 'This Path Tonight', album raffinato dove rimane la freschezza musicale del musicista inglese, e dove il suo impegno sociale non è troppo lontano dai tempi di Woodstock. L'opera arriva dopo ben 14 anni dal precedente 'Songs for survivors'.