Giallo&Nero del Battello a Vapore

ROMA, 30 GIU - Il Battello a Vapore si tinge di giallo e inaugura una nuova collana per ragazzi dedicata agli amanti del mistero. E' 'Giallo&Nero' che proporrà classici del giallo e nuovi casi ricchi di suspense. "Perché le generazioni passano, le tecnologie cambiano ma il giallo non smette mai di attirare nuovi aspiranti detective" spiega una nota della casa editrice. A inaugurare la collana quattro romanzi di grande successo, vincitori di numerosi premi dedicati al mystery. Tra i primi ad arrivare in libreria: 'Cercasi commessa al reparto omicidi' di Katherine Woodfine, primo titolo di una serie bestseller in Inghilterra, che vede Sofia e i suoi amici alle prese, nella Londra del 1909, con il furto di un prezioso uccellino meccanico; 'La strana scomparsa del Signor Goody' della scrittrice e illustratrice Natalie Babbit, morta nel 2016, che ci porta nei misteri di una tenuta di campagna a Goody Hall dove nessuno è chi dice di essere.