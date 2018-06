Albanese, politica non tocca più gente

(ANSA) TAORMINA 30 GIU - "La politica non tocca più la gente. Parla di cose che non conosce perché non le vive, cose che non conosce davvero". Parola di Antonio Albanese a Taormina dove riceve, insieme a Paola Cortellesi, il Nastro d'argento come miglior attore di commedia per Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani che, a sua volta, si è aggiudicato il premio del Sindacato Giornalisti Cinematografici come miglior commedia 2018. Sul suo prossimo lavoro 'Topi' che andrà dal 6 ottobre su Raitre in tre puntate da un'ora, spiega il regista- attore:"È una cosa nata due anni fa. Guardavo in tv la cattura di un boss della malavita che da tre anni viveva in un buco pur avendo un potere economico spaventoso. Un uomo che mangiava solo pasta col tonno perché non si fidava neppure dei suoi familiari. Quando è uscito dal buco ho immaginato che quasi ringraziasse di essere stato catturato, di uscire da quella condizione. Da lì mi è venuta l'idea di quest'uomo che vive sottoterra tra mille disagi".