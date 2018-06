Nastro a Come un gatto in tangenziale

TAORMINA 29 GIU - E' 'Come un gatto in tangenziale' di Riccardo Milani la commedia dell'anno che fa l'en plein ai Nastri d'Argento 2018 con un verdetto che vede vincitori anche i due protagonisti: Paola Cortellesi e Antonio Albanese che hanno ottenuto rispettivamente il premio come miglior attrice e attore di commedia. Questa solo un'anticipazione del sindacato dei Giornalisti Cinematografici (Sngci) sul verdetto finale dei Nastri d'Argento che saranno consegnati domani al Teatro Antico di Taormina. "Il nostro Gatto - dice Milani - vince tre Nastri d'Argento e io sono felice e orgoglioso che dopo essere stato così apprezzato dal pubblico in sala, sia stato amato e sostenuto dai giornalisti cinematografici e critica. E' quello che tento di fare ogni volta che giro un film - continua il regista - , raccontare con umorismo, contraddizioni e lacerazioni del nostro Paese, avendo sempre come riferimenti primari il pubblico e la qualità". (ANSA).