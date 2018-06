Idris Elba in Charlie 'Tun Up'

ROMA, 29 GIU - Charlie (Idris Elba), un DJ in crisi e scapolo incallito, decide di diventare la "tata" della problematica figlia del suo migliore amico, nonché celebre attore di successo, nell'ultimo e disperato tentativo di raggiungere il successo. Turn Up Charlie, è la serie Tv originale Netflix le cui riprese sono da poco iniziate a Londra. Il colosso streaming annuncia che nel cast oltre ad Elba - co-creatore e produttore esecutivo della serie, di cui è anche protagonista - si affiancano Piper Perabo (Covert Affairs), JJ Field (Turn) e l'attrice emergente Frankie Hervey. La serie è una comedy ironica e ricca di imprevisti, composta da 8 episodi di 30 minuti ciascuno. Produttori esecutivi: Elba, Gary Reich, Tristram Shapeero insieme a Martin Joyce, Ana Garanito. Piper Perabo veste i panni di Sara, famosa DJ e icona di stile che decide di abbandonare la sua vita caotica ed entusiasmante negli Stati Uniti per mettere radici a Londra, nel tentativo di dare più stabilità e normalità alla figlia.