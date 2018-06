Coperte termiche a S.Miniato

FIRENZE, 28 GIU - Coperte termiche dorate, come quelle messe addosso ai migranti che sbarcano dai loro viaggi della speranza in Europa per proteggerli dal freddo, disposte simbolicamente a rappresentare il principio di carità e accoglienza sulle porte della basilica di San Miniato a Firenze. L'installazione, intitolata Eldorato, e realizzata nell'ambito degli eventi per il millenario della storica abbazia fiorentina, è stata realizzata dall'artista Giovanni de Gara, che l'ha presentata stasera alla basilica. "Dio in questo momento si manifesta in queste coperte, coperte d'oro, perchè salvano vite, è un oro cristiano, non un oro economico - ha spiegato - Dopo la prima tappa, qui a Firenze, queste coperte andranno in viaggio le porterò a Sud, a Lampedusa, poi le porterò a Roma, dove insieme al documentario che farò per raccontarne il viaggio spero di poterle mostrare la Santo Padre, che proprio in questo periodo si sta sforzando di lanciare un grande messaggio di accoglienza".