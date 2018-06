Ancona abbatterà silos con murales Blu

ANCONA, 28 GIU - Sono destinate all'abbattimento dopo il 2019 insieme ai silos del porto di Ancona le opere di street art che ne decorano due: si chiamano Bottles e sono state realizzate nel 2008 da Blu ed Ericailcane. Non saranno rinnovate le concessioni (in scadenza a fine 2019) alle società che gestiscono i 46 silos per il traffico marittimo dei cereali. Gli impianti saranno quindi demoliti. "Silos.Bottles è un lavoro di due grandi artisti di street art, che lo hanno realizzato nell'ambito della manifestazione Popup nel 2008 - spiega Rodolfo Giampieri, presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -, per citare la critica Serena Vialetti, l'opera risignifica luoghi chiave della città intervenendo sul degrado e sul grigiore". I lavori incideranno in modo deciso sull'area, oltre a modificare lo skyline dello scalo. Ma è inevitabile "una riflessione sull'opera d'arte". L'autorità di sistema e il Comune di Ancona vorrebbero incontrare gli artisti anche "per valutare nuove realizzazioni".