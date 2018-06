Sofia di Spagna a Firenze per Mehta

FIRENZE, 28 GIU - Sofia di Spagna non poteva mancare al ritorno del suo grande amico, il maestro Zubin Mehta, sul podio del teatro del Maggio musicale fiorentino dove stasera dirige l'orchestra per un concerto nell'ambito del ciclo dedicato a Sostakovic. L'ex regina di Spagna è stata accolta all'ingresso del teatro dell'Opera dal presidente della Fondazione, e sindaco di Firenze Dario Nardella, e dal soprintendente del Maggio Cristiano Chiarot. Mehta, fino ad oggi assente da Firenze per motivi di salute, dirigerà ancora l'orchestra il prossimo 30 giugno.