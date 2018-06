Roma Summer Fest e i giovani fumettisti

ROMA, 28 GIU - Simple Minds, Hollywood Vampires, Franz Ferdinand/Mogwai, Ringo Starr, Stefano Bollani, James Blunt, Pat Metheny e Steven Tyler trasformati in fumetto. E' stato siglato un accordo tra la Fondazione Musica per Roma e la storica Scuola Romana di fumetti: i giovani allievi della scuola rappresenteranno su tavola otto artisti della rassegna estiva dell'Auditorium, prima e durante i concerti. Durante i due mesi della rassegna estiva (più di 40 i concerti in cartellone), la Cavea dell'Auditorium diventa anche un'enorme pratica didattica per i ragazzi dello Ied Roma, Community Partner del Roma Summer Fest. Confermata anche l'iniziativa dedicata agli "Ambasciatori social dell'Auditorium", primo caso in Italia: qui sono direttamente degli spettatori a raccontare l'atmosfera degli eventi dal punto di vista del pubblico e direttamente su un canale instagram istituzionale dedicato, @iloveauditorium.