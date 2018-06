A Day in the Life, rock in tempio tennis

ROMA, 28 GIU - "A Day in the Life": la storia del rock raccontata in uno dei templi del tennis, il circolo Parioli. In compagnia degli esperti Pierluigi de Palma e Leonardo Colombati, i soci del Circolo ieri sera hanno potuto fare un viaggio nella storia di questo genere musicale, partendo dal mito Elvis Presley e arrivando al fenomeno dei Beatles, passando per gli Who e Simon & Garfunkel. L'evento, fortemente voluto dal Consigliere Fabrizio Lucherini, si è svolto sulla terrazza piscina dove i relatori hanno intrattenuto il pubblico con una narrazione brillante. A seguire tutti a bordo piscina per degustare la cena organizzata da Giulia Turchi e Federica Erba, tra cocktail, gelati e dj set di The Professor. Tra gli ospiti anche l'ex calciatore della Lazio Stefano Mauri, l'amministratore delegato della Vision Distribution Nicola Maccanico e l'attore Edoardo Leo.