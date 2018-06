Laura Pausini a Cuba davanti a 250 mila

ROMA, 27 GIU - Laura Pausini ha realizzato il suo sogno di cantare a Cuba: la cantante è stata l'ospite speciale del concerto che i Gente de Zona hanno deciso di regalare alla loro città. Davanti a 250mila persone, Laura ha cantato le versioni spagnole di La solitudine, Non c'è e un frammento a cappella di Strani Amori, e per la prima volta dal vivo si è esibita con il duo con la versione remix di Nadie ha dicho, il brano che ha lanciato il suo nuovo progetto. "Il mio sogno, in questi 25 anni di carriera, era cantare per i miei fan a Cuba, uno dei pochi paesi al mondo che non avevo mai visitato. Per un cantante, il modo migliore per dire 'grazie' al proprio pubblico è cantare dal vivo, guardare i volti, cantare insieme le canzoni. Tutto questo è stato possibile grazie ai miei amici Gente de Zona e la nostra canzone "Nadie ha dicho". Non dimenticherò mai questa giornata pazza e bellissima fatta in 24 ore senza dormire, ma con il cuore pieno d'amore. La musica unisce, la amo", ha scritto la cantante su Instagram.