Niente Sms, per Kidman segreto nozze

NEW YORK, 27 GIU - Il segreto per un matrimonio duraturo secondo Nicole Kidman? Evitare gli Sms meglio chiamarsi. Lo ha rivelato la stessa attrice, 51 anni, in un'intervista al magazine Parade in occasione dei suoi 12 anni di unione con il cantante e musicista Keith Urban, 50 anni. "Abbiamo una stretta politica di niente messaggi - ha detto - in 12 anni non ci siamo mai massaggiati, ci chiamiamo, lo abbiamo fatto sin dall'inizio". La Kidman ha detto anche la storia di niente Sms era iniziata perche' lei non sapeva come farlo, poi e' rimasta cosi'. "Facciamo sempre FaceTime - continua - ma non ci messaggiamo perche' mi sembra di essere sempre fraintesa. Mi e' capitato di rileggere dei messaggi e di pensare, 'Che significa?', poi lo leggo a qualcuno e dico, 'Riesci ad interpretarlo?'. Non voglio che questo accada tra me e il mio uomo".