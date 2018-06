Mach orchestra a Musica sull'acqua

MILANO, 27 GIU - Ha il sapore dell'utopia la Mach Orchestra, che il 30 giugno apre il festival Musica sull'acqua a Morbegno, in provincia di Sondrio. In scena, un nuovo modo di intendere il lavoro d'orchestra attraverso un laboratorio creativo (MACH sta per Music Art Creativity Hub), in cui giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo si confrontano e suonano insieme a musicisti prime parti di orchestre come la Mozart, la Simón Bolívar Simphony Orchestra e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A dirigere la Mach la bacchetta venezuelana Diego Matheuz: "Penso sia l'inizio di qualcosa di molto bello perché aiutare i giovani è davvero importante, come ci hanno insegnato i Maestri José Antonio Abreu e Claudio Abbado, figure fondamentali per tutti noi tutor di MACH. Lo scambio musicale e umano che stiamo vivendo in questo progetto è un'esperienza arricchente non solo per i ragazzi ma pure per noi tutor, grazie anche all'incontro con altre forme di linguaggio".