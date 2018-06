Gabbani, dopo sbornia ora prendo tempo

ROMA, 27 GIU - Due anni di successi, vissuti con il piede sull'acceleratore. Due anni di Festival di Sanremo, di classifiche ai vertici, di tour in tutta Italia. E ora un po' di riposo. O si fa per dire. Perché Francesco Gabbani, che a gennaio ha deciso di prendersi una pausa, lontano dal palco proprio non riesce a stare e così per "non isolarmi troppo" si regala un minitour. "Sei date in luoghi molto suggestivi. Un po' perché c'era richiesta di live, un po' perché mi fa soffrire stare lontano dai live". Intanto, racconta, raccoglie idee e spunti per il prossimo disco, "andando a pescare nell'old style, nel funky, nel rhythm and blues, nel reggae. Ma senza ansia, voglio prendermi il tempo che mi serve stavolta". E Sanremo? "Solo a ricordi belli. Tornerò". Già nel 2019? "Be', potrei andare a vedere il concerto di Baglioni all'Ariston...", scherza. Le date: 6 luglio Codroipo (UD), 8 luglio Vigevano (PV), 26 luglio Villafranca (VR), 2 agosto Taormina, 11 agosto Marina di Castagneto Carducci (LI), 26 agosto Macerata (MC).