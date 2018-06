Morissette anteprima al Pistoia Blues

PISTOIA, 27 GIU - Tutto pronto per la 39/a edizione del Pistoia Blues Festival, che si inaugura con l'anteprima in Piazza Duomo con Alanis Morissette (il 10 luglio) per poi svilupparsi dal 13 al 15 luglio con James Blunt, Steve Hackett dei Genesis, Mark Lanegan, Supersonic Blues Machine e Billy Gibbons degli ZZ Top. Ma prima ancora è attesa l'importante chiusura del ciclo "Road To Pistoia Blues" con Graham Nash il 4 luglio, cantautore e chitarrista leggendario del rock-blues americano con numerosi successi raggiunti nell'ultimo mezzo secolo, prima con gli Hollies e poi con David Crosby Stephen Stills. Morissette calcherà per la prima volta il palco di Piazza Duomo per quello che sarà un suo grande ritorno dal vivo in Italia a sei anni di distanza dal suo ultimo concerto. Il Festival avrà il suo cuore nel weekend del 13-14 e 15 luglio dove, oltre ai grandi artisti sul palco di Piazza Duomo, tutta la città tornerà a respirare lo spirito del blues con il mercatino e tantissima musica nel centro storico.