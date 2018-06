Anteprime Ischia Fest,apre film con Cage

ISCHIA (NAPOLI), 27 GIU - Oltre alle anteprime presenti nelle cinque sezioni competitive, quest'anno Ischia Film Festival (30 giugno - 7 luglio) regala al pubblico del Castello Aragonese, quattro grandi film internazionali, di cui due in anteprima italiana e due in anteprima "meridionale". "Io, Dio e Bin Laden" è una commedia folle e divertentissima, tratta dalla vera storia di un uomo votato alla ricerca di Osama Bin Laden per conto di Dio. Un veicolo perfetto per Nicolas Cage, che offre un'interpretazione travolgente, affiancato dal comico inglese Russell Brand. In cabina di regia Larry Charles, noto per la sua collaborazione con Sacha Baron Cohen. Grazie alla collaborazione con Koch Media, il film (nelle sale italiane dal 27 luglio prossimo) verrà presentato in anteprima nazionale al pubblico del festival, nella suggestiva Piazza d'Armi del Castello Aragonese, domenica 1 Luglio (ore 22.45).(ANSA).