Rava e Rea insieme per quattro concerti

ROMA, 26 GIU - I due maestri del jazz, Enrico Rava e Danilo Rea, saranno insieme per quattro concerti in Italia: 30 giugno all'Artusi Jazz di Forlimpopoli (FC), 1 luglio alla Casa del Jazz di Roma, 12 luglio a Sant'Elmo Estate a Napoli e 30 agosto al Piano & Jazz Festival di Ischia. Rava e Rea si sono incrociati recentemente all'aeroporto di Londra e, in attesa del volo, chiacchierando del più e del meno, hanno deciso di dare vita a un nuovo sodalizio con un repertorio che tenesse conto di quelli resi celebri di Chet, di Miles, di Joao. Nel corso degli anni, Rava e Rea hanno già collaborato in diverse occasioni, sia in duo che in gruppo, memorabile il tour europeo "Complete Reunion", che comprendeva oltre loro, Gato Barbieri, Ben Street e Clarence Penn.