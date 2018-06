Narcao blues rende omaggio a New Orleans

CAGLIARI, 26 GIU - Un giro per la Sardegna con una valigia piena di blues. Anteprima a Sennori il primo luglio in uno scenario inconsueto, quello della ex cava del tufo, Spazio particolare perché con vista sul parco dell'Asinara. Poi dal 18 al 21 luglio si va a sud, nel Sulcis, per la partenza vera e propria di Narcao blues. Con una dedica speciale ben sintetizzata nella locandina dell'evento: un omaggio a New Orleans per i trecento anni della città patria del jazz e della "musica del diavolo". Le note saranno quelle - in due set per quattro serate - degli statunitensi Watermelon Slim, Eric Bibb, Sari Schorr e la Supersonic blues machine con un ospite eccezionale, Billy F. GIbbons, chitarra e voce dei barbutissimi ZZ Top, la James and black R&B band, la cantante e chitarrista serba Ana Popovic, la Band of friends con un omaggio alla musica di Rory Gallagher.