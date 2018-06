Laura Pausini per la prima volta a Cuba

ROMA, 25 GIU - Laura Pausini sbarca all'Havana. Domani, 26 giugno, alla Ciudad Deportiva di Cuba, la cantante romagnola sarà ospite speciale del concerto che i Gente de Zona hanno deciso di regalare alla loro città. Laura Pausini canterà con il duo, per la prima volta dal vivo nella sua versione remix, Nadie ha dicho, il brano che ha lanciato il nuovo progetto. "Sin da quando ero bambina è sempre stato un mio sogno suonare a Cuba, sono felicissima di poterlo realizzare grazie all'invito dei miei amici Gente de Zona - spiega Laura -. Quando ho iniziato la mia carriera, le prime lettere dei fan latini provenivano proprio da Cuba e da quel momento il mio desiderio di raggiungerli e cantare per loro è diventato qualcosa che sapevo di dover realizzare. Non riesco a immaginare il momento, sono davvero emozionata!". Tra meno di un mese, dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, sarà anche la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in due serate il 21 e 22 luglio.