Pompei, cede pannello in cemento

NAPOLI, 25 GIU - Il distacco di un pannello in cemento armato nel piccolo atrio del quartiere termale privato della Casa del Menandro (ambiente colonnato, già chiuso al pubblico e visibile solo dall'esterno), è stato segnalato stamani negli scavi di Pompei. Il pannello in cemento armato, su cui a seguito dello scavo degli anni '30, erano stati collazionati alcuni frammenti della originaria decorazione del vano, già molto compromessa al momento del rinvenimento, ha ceduto a seguito della corrosione parziale delle grappe che lo ancoravano alla parete e a causa delle lesioni prodotte dall'ossidazione dei ferri interni. Si è proceduto al recupero dei frammenti, ai fini del restauro degli stessi. "Si tratta di un esempio tipico di restauro della metà del Novecento che prevedeva l'utilizzo di materiali quali il cemento armato, rivelatisi nel tempo non idonei - sottolinea il direttore generale Massimo Osanna - Pompei sta attuando un monitoraggio di tutti gli interventi del genere proprio per assicurare la tutela più adeguata".