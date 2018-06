Ghali all'Openair Frauenfeld

ROMA, 25 GIU - Il 5 luglio Ghali salirà sul palco del Openair Frauenfeld, il festival di musica hip-hop e urban più importante d'Europa che ospiterà i grandi nomi della scena internazionale tra i quali Eminem, N*E*R*D*, Joey Bada$$, Migos, French Montana, J Cole e Skepta. Sarà la prima volta, nella storia del festival (nato nel 1985), che un italiano salirà sul quel palco che, ogni anno, raduna più di 100 mila persone a Frauenfeld, in Svizzera e che, nelle precedenti edizioni, ha visto in calendario artisti come Jay-Z, Kanye West, Usher e 50 Cent. Dopo la partecipazione all'Openair Frauenfeld, Ghali sarà impegnato con la preparazione di "Ghali in tour" il suo primo tour nelle arene indoor italiane che partirà il 20 ottobre dal Pala Alpitour di Torino e si chiuderà al Palalottomatica di Roma. Queste le date: 20 ottobre Torino, 25 ottobre Firenze, 26 ottobre Genova, 27 ottobre Bologna, 29 ottobre Milano, 2 novembre Padova, 3 novembre Ancona, 4 novembre Bari, 8 novembre Napoli, 10 novembre Acireale, 13 novembre Roma.