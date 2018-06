Festa Roma: 'maratona' Martin Scorsese

(ANSA) ROMA 25 GIU - Sarà 'maratona' Martin Scorsese alla prossima Festa di Roma (18-28 ottobre). Il regista di Taxi Driver, che riceverà il premio alla carriera, sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico dedicato al cinema italiano e poi presenterà un classico restaurato del nostro cinema (titolo ancora segreto). Queste alcune delle anticipazioni fatte oggi dal direttore artistico, Antonio Monda, accompagnato da Laura Delli Colli alla guida della Fondazione Cinema per Roma. E questo in un incontro-pranzo davvero esclusivo in quanto a location: si è tenuto infatti alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Tra le altre anticipazioni: Incontri Ravvicinati con Sigourney Weaver, Giuseppe Tornatore, Pierre Bismuth e gli approfondimenti sui mestieri del cinema con Luca Bigazzi, Arnaldo Catinari, Giogiò Franchini ed Esmeralda Calabria. Ed ancora anteprima di Notti magiche, ultimo film di Virzì; retrospettive su Peter Sellers e Pialat e il restauro di Italiani brava gente di Giuseppe De Santis.